Una quarantina di proposte per compensare gli almeno oltre 5 ettari di superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) che andrebbero persi qualora le nuove Officine FFS venissero edificate a Castione. Le possibili aree sostitutive, come prevede la legge (l’ordinanza federale stabilisce che sono parte integrante del territorio idoneo all’utilizzazione agricola), sono state individuate dalle Ferrovie. Si concentrano perlopiù in Riviera, come abbiamo avuto modo di riferire a più riprese, soprattutto a Biasca. Il dossier è attualmente sulle scrivanie dei competenti uffici cantonali. Nel recente sopralluogo ticinese la presidente del Tribunale amministrativo federale di San Gallo Marianne Ryter ha ribadito l’importanza di trovare delle soluzioni idonee.

