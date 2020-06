Dureranno 5 anni e mezzo i lavori per la realizzazione del terzo binario (opera da 170 milioni di franchi) e della fermata in piazza Indipendenza a Bellinzona. Lo si evince dall’articolata risposta del Municipio all’interpellanza dei consiglieri comunali dei Verdi Marco Noi e Ronnie David. Una risposta nella quale non vengono fornite novità rispetto a quanto già si sa. In particolare sul fatto che le Ferrovie hanno individuato degli interventi per limitare al massimo le emissioni. In questo modo non è più necessario derogare al valore limite di un microtesla per nessuno dei luoghi ad utilizzazione sensibile, in primo luogo la palestra delle scuole Elementari sud.

Le soluzioni supplementari sono al vaglio dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che, con ogni probabilità, procederà in seguito...