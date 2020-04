«Per quale motivo i bagni pubblici e le fontane sono stati chiusi in un momento in cui lo stesso Consiglio federale raccomandava accresciute norme igieniche?». A chiederlo, al Municipio di Bellinzona, attraverso un’interrogazione, sono i consiglieri comunali dei Verdi Ronnie David e Marco Noi. Secondo questi ultimi, considerando che alla toilette si va da soli, non si può certo invocare la misura del distanziamento sociale per giustificare la decisione presa dall’Esecutivo. Inoltre, aggiungono gli ambientalisti, considerando che gli esercizi pubblici sono chiusi chi deve espletare i propri bisogni non ha più un posto dove andare, se non a casa o sul posto di lavoro: «E dove se le dovrebbero lavare le mani se anche le fontane sono rimaste chiuse per circa un mese dall’inizio dell’emergenza?».