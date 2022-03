SOTTO LA LENTE

L’esito della votazione consultiva in bassa Leventina non è passato inosservato nell’alto Ticino, che vuole riprendere il discorso accantonato nel 2018 - Ecco dunque che si fa largo lo scenario di un’unione «ridotta» fra Quinto e Prato per essere sicuri di evitare brutte sorprese e fungere inoltre da esempio per gli altri tre Comuni ancora scettici