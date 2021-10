Non senza difficoltà, in particolare negli ultimi due anni a causa della pandemia, accanto all’organizzazione della struttura operativa sono poi stati sviluppati altri progetti in più ambiti: dal sostegno al programma di fattorie aperte alla lotta contro le neofite invasive, dalla realizzazione di postazioni di bike sharing ad interventi per la tutela di specie particolari. Progetti che proseguiranno anche nel quadriennio 2021-2024 e ai quali se ne aggiungeranno altri con l’obiettivo, come detto, di dare maggiore visibilità al Parco. Gli investimenti previsti ammontano a 5,9 milioni di franchi finanziati dai nove Comuni del Parco, dalla Confederazione e dal Cantone. La quota parte di quest’ultimo ammonta a 2,23 milioni di franchi, somma indicata nel messaggio con la richiesta del credito quadro (che prevede anche 488.000 franchi per gli aspetti gestionali) appena approvato dal Consiglio di Stato sulla scorta del programma di attività allestito dalla Fondazione. Ebbene, gli investimenti sono destinati in via principale a far conoscere quest’importante oasi verde. L’attività di promozione si svilupperà su diverse direttrici, dalla segnalazione degli accessi e dei percorsi, fino al consolidamento del progetto per la realizzazione del centro del Parco. Si tratterà inoltre di promuovere la mobilità lenta facendo in modo che chi intende fruire del Parco lo faccia con i mezzi pubblici, fino ai suoi confini, e poi lo attraversi a piedi o in bicicletta. In quest’ottica si pensa a progettare nuove stazioni di bike sharing all’interno del Parco stesso. La Fondazione ritiene altresì indispensabile attuare le misure necessarie per eliminare, o quantomeno limitare, il traffico parassitario, nonché creare ulteriori percorsi sicuri per pedoni e ciclisti.