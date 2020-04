Non ci sono prove sufficienti che presso il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ci siano stati casi di mobbing nei confronti di dipendenti ticinesi. È il parere della Commissione amministrativa del Tribunale federale (TF), che però riconosce come in passato si siano verificati episodi discutibili. Pertanto l’autorità di vigilanza, in un rapporto divulgato oggi, propone una serie di misure per rimediare ai problemi emersi. La raccomandazione più seria riguarda la segretaria generale, il cui operato viene criticato e per la quale è suggerito il licenziamento.