Nuove Officine FFS a Castione: chi aveva visto giusto è il consigliere nazionale socialista Bruno Storni. In un’interpellanza inoltrata un anno fa al Consiglio federale chiedeva lumi sulla pianificazione del fabbisogno degli stabilimenti ferroviari. La notizia odierna, riferita dal CdT online, del passaggio da 200-230 ad almeno 300 dei collaboratori che saranno attivi dal 2026 nel moderno stabilimento industriale «conferma quanto velatamente anticipato nella risposta alle mie richieste, dove però pur ammettendo per la prima volta la necessità di più capacità di manutenzione le FFS ritenevano che ciò non era previsto» in tutti gli impianti in Svizzera, rileva il parlamentare ticinese. Il maggior bisogno di manodopera, spiegava Berna, è legato in primis all’ammodernamento e all’adeguamento del parco veicoli.

Nel settore della manutenzione la strategia delle Ferrovie è infatti nazionale. «Nell’ambito della strategia concernente tutte le nostre officine i piani vengono adeguati e rivisti a dipendenza della situazione attuale e in prospettiva. Sulla base del progetto di massima riguardante lo stabilimento di Castione, che è in fase di definizione e che dovrà essere approvato da tutte le nostre istanze interne compreso il Consiglio di amministrazione, è emerso che il bisogno di manodopera è superiore a quello che era stato pianificato più di tre anni fa (e inserito nella Dichiarazione d’intenti sottoscritta dalle parti l’11 dicembre 2017, ndr.)», afferma la direttrice della Regione Sud Roberta Cattaneo.

Non si sono nel frattempo fatte attendere (anche perché siamo in campagna elettorale...) le reazioni all’aumento della forza lavoro nell’avanguardistico sito produttivo. Il PLR di Bellinzona è stato il primo ad aprire le danze; secondo il partito la notizia «non può che far piacere e permette di guardare con fiducia alla realizzazione di un nuovo stabilimento nella regione che si profili nella manutenzione dei moderni treni passeggeri». Con il futuro sito produttivo e con il quartiere che sorgerà a Bellinzona al posto dell’Officina si gettano le basi per una di quelle «occasioni di rilancio» per la capitale e per il comprensorio «che la lunga coda dell’attuale pandemia imporrà di ricercare per il nostro tessuto economico».

Il Partito socialista cittadino sottolinea quanto sia fondamentale «continuare a lavorare con serietà e impegno, mantenendo il dialogo con le FFS per fare in modo che l’investimento previsto e di conseguenza i posti di lavoro attesi siano il maggior numero possibile. La via intrapresa è stata tortuosa e controversa, ma è quella giusta». Per i compagni è ora indispensabile «unirsi per fare in modo che queste prospettive si concretizzino davvero. Il PS lavorerà nel dialogo con tutte le parti».

Di tutt’altro tenore la presa di posizione del Movimento per il socialismo. Lo si capisce fin dal titolo del comunicato stampa: «In temp da guera pusè bal che téra». Per l’MPS a «rendere ancora più incredibile tutta questa vicenda è il fatto che, come sempre, i diretti interessati (ossia le maestranze, ndr.) non ne sappiano assolutamente nulla, né delle ragioni delle cifre precedenti, né di quelle oggi supposte». Secondo il movimento coordinato da Pino Sergi Ferrovie, Governo e Municipio di Bellinzona si limitano «a dare i numeri, senza alcun supporto preciso (...). Che dire? Ancora e solo fumo negli occhi».

