Tra eventi che saltano e impianti che riaprono

Nuovo annullamento a livello di eventi sportivi nell’Alto Ticino a causa della scarsità di neve con cui ci si sta confrontando in questo inverno già penalizzato dalla pandemia. Dopo il Raiffeisen Ski Kids Day in agenda sabato 15 gennaio a Campo Blenio, posticipato a data da stabilire, ora è la volta del BlenioTrophy 2022, competizione di sci alpino. Lo comunicano gli organizzatori, Sci Club Greina e Adula Snow Team, tramite TiSki, la Federazione sciistica della Svizzera italiana. La manifestazione era in cartellone per il weekend del 22 e 23 gennaio. La causa è come detto la mancanza di neve, con la conseguente impossibilità di aprire totalmente gli impianti del Nara e di Campo Blenio. A mettersi di traverso anche le previsioni meteo, visto che non si intravedono nevicate abbondanti nel breve termine. Il tutto è dunque rinviato al prossimo inverno.