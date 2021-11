Il Municipio di Bellinzona lo aveva appena ribadito pochi giorni fa, illustrando il Preventivo: è un progetto strategico per il quale nel 2022 si spera possano essere compiuti dei passi avanti. Detto, fatto. Per il futuro ospedale regionale alla Saleggina una buona notizia, come comunicato oggi dal Dipartimento delle istituzioni, è arrivata. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi dell’Unione contadini ticinesi (UCT) e di un agricoltore contro la decisione del Gran Consiglio del 12 aprile scorso che aveva accolto favorevolmente (con 80 sì, 2 contrari ed altrettante astensioni) il credito di poco più di 16 milioni di franchi per l’acquisto da Armasuisse dei terreni sui quali è appunto prevista l’edificazione del nosocomio. La sentenza dei giudici di Mon Repos è datata 28 ottobre e fa seguito...