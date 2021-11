«Se sembra impossibile, allora si può fare». Con questa citazione Filippo Gianoni ha chiuso giovedì sera all’ex Vetreria di Lodrino l’assemblea dell’Ente regionale per lo sviluppo di Bellinzonese e valli (ERSBV), invitando tutte le persone impegnate nella promozione economica del comprensorio a crederci. Nel corso dell’incontro i delegati presenti lo hanno confermato alla presidenza del Consiglio direttivo, dopo che l’avvocato aveva snocciolato alcuni dati per tracciare un bilancio del primo decennio dell’ente, fondato nel 2010 sulla scia della Nuova politica regionale della Confederazione. L’inizio non fu dei più facili, ha sottolineato, ma poi era stato possibile trovare un accordo tra i Comuni, come ricordato anche dal sindaco di Arbedo-Castione Luigi Decarli, da parte sua confermato alla testa dell’assemblea dei delegati. I progetti sostenuti sono stati 245, con fondi stanziati per circa 5,5 milioni di franchi, senza ovviamente contare le migliaia di ore di consulenza fornite dagli esperti con sede a Biasca, diretti prima da Raffaele De Rosa e ora da Manuel Cereda. Gli investimenti così generati sino ad oggi vengono stimati in 74 milioni di franchi, con un «effetto leva» di 1 a 13.