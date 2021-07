Lo scorso 3 luglio si è tenuta la giornata di pulizia e recupero dei pascoli nelle proprietà patriziali di Carasso. Quest’anno il tradizionale appuntamento si è svolto nella zona Monti di Marn. I lavori hanno riguardato il taglio di alberi per il recupero e il mantenimento dei pascoli, considerando pure l’importanza della preservazione del bosco anche a scopo protettivo. Il legname ricavato verrà in parte utilizzato per l’alambicco patriziale. Un gruppo di patrizi, simpatizzanti e amanti della montagna ha dimostrato grande attaccamento al territorio, e anche la presenza di molti giovani e famiglie fa ben sperare per il futuro di questa tradizione organizzata da quasi mezzo secolo dal Patriziato di Carasso, sottolinea il suo presidente Mauro Minotti. Terminati i lavori i partecipanti hanno potuto gustare un genuino pranzo preparato con prodotti nostrani dell’azienda agricola «La Colombera», che gestisce l’Alpe Monda di proprietà del Patriziato stesso. L’amministrazione ringrazia tutte le persone che hanno aderito, rinnovando l’appuntamento per l’anno prossimo.