Traffico di marijuana, due persone in manette

Due persone sono finite in manette per traffico di droga. Stando a quanto comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, il 14 ottobre, nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con la Polizia comunale di Biasca e con i servizi antidroga della Polizia della città di Bellinzona, sono stati arrestati un 57.enne e un 30.enne, entrambi cittadini svizzeri.