Lumino tira il freno. Per confermare la sua vocazione residenziale, il comune del Bellinzonese intende introdurre il regime di zona 30 km/h nelle strade del paese. Il provvedimento era stato sollecitato nel 2016 da una mozione del consigliere comunale Enea Monticelli che il Municipio ritiene di aver evaso con la pubblicazione del messaggio con la richiesta di un credito di 90.000 franchi necessario alla posa della nuova segnaletica sull’insieme delle strade comunali a monte e valle della cantonale. Messaggio che, con il via libera congiunto delle commissioni della gestione dell’edilizia, sarà discusso dal Consiglio comunale lunedì prossimo, 15 giugno. Gli obiettivi di limitare la velocità a 30 chilometri orari nelle zone residenziali, quasi superfluo ricordarlo, sono in particolare l’aumento...