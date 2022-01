Luca Madonna torna a sollecitare il Municipio di Bellinzona sulla questione del traffico parassitario nel nucleo di Monte Carasso, denunciando difficoltà di «incrocio» tra le vetture e di sicurezza per i pedoni, in particolare i bambini che frequentano l’asilo in «Er strada del Tasign», anche in considerazione del fatto che per sfuggire alle colonne sulle strade principali qui si riverserebbero pure dei mezzi pesanti. Inoltre «questo traffico comporta un peggioramento della qualità di vita dei residenti», sottolinea il consigliere comunale leghista, già primo cittadino.

I quesiti del leghista

Alla luce di queste osservazioni, e ricordando anche la sua mozione «firmata da una decina di cittadini e rigettata dal Municipio», in un’interpellanza Luca Madonna chiede quindi all’Esecutivo cosa intende fare per mettere in sicurezza i pedoni, come pensa di procedere per ovviare al traffico pesante e parassitario in circolazione nel nucleo e come crede di poter mettere mano ai problemi di «incrocio» tra veicoli dove la larghezza della carreggiata è inferiore a tre metri.