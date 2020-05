Fa un po’ effetto, nel bel mezzo della pandemia, con quel virus che domina l’attualità locale e mondiale da quasi due mesi senza antagonisti, ricordare come un villaggio del Bellinzonese, per qualche giorno, otto anni fece i titoli a livello cantonale, con copertura anche da parte dei telegiornali, troupe da oltre San Gottardo e giornalisti sul posto in piena notte per cogliere l’attimo. «Preonzo con il fiato sospeso» titolava la prima pagina del CdT lunedì 14 maggio 2012. Erano ore di attesa per il crollo del Valegiòn, la frana con cui invero gli abitanti del paese convivevano già da oltre tre secoli dopo che nel 1702 una colata distrusse l’antico paese e un’altra, il 15 agosto 1725, seminò morte e distruzione: 17 le vittime. Ne seguirono secoli di relativa quiete, fino a quando sull’Alpe...