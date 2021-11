«Attraverso lo strumento di un registro pubblico e una chiara comunicazione ai consiglieri comunali si garantirebbe in effetti che si possano evitare sospetti od insinuazioni» in merito alle potenziali relazioni d’interesse dei municipali in ambito extra-istituzionale. Lo afferma all’unanimità la Commissione della Legislazione del Consiglio comunale di Bellinzona. La relazione (preparata dall’ecologista Ronald David) condivide quindi la proposta della mozione dell’Unità di sinistra a cui già il Municipio aveva espresso un’apertura (il tutto è già regolato dalle leggi ma ben venga un passo ulteriore che permetta di evitare illazioni, aveva in sostanza detto nelle sue osservazioni preliminari in maniera un po’ polemica). La Legislativa sostiene quindi che «tale passo debba essere fatto a favore di una maggiore chiarezza su eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere». Il sistema, aggiunge, risulta già collaudato sia in ambito cantonale (Gran Consiglio) così come pure per il Legislativo federale, dove tali informazioni vengono esposte sulle schede personali dei membri delle Camere Federali. «Lo stesso non dovrebbe quindi creare problemi particolari o grossi carichi amministrativi supplementari». La Commissione, anche alla luce anche di numerosi precedenti atti parlamentari sul tema, ritiene che attraverso questa modifica legislativa si possa «rispondere in modo adeguato alla necessità di trasparenza sui ruoli dei rappresentanti dell’esecutivo comunale». La parola finale spetta al plenum.