«Trasporti gratuiti per adolescenti e anziani»

Arriva da un giovane politico un’idea per dare una mano agli adolescenti e alla terza età. Il consigliere comunale PPD Pietro Ghisletta, classe 1995, ha inoltrato una mozione al Municipio di Bellinzona con la quale chiede che i minorenni e gli anziani con più di 60 anni possano usufruire dei mezzi pubblici gratuitamente. E questo «in determinate fasce orarie giornaliere o in determinati giorni della settimana con mezzi e metodi da stabilire». L’obiettivo è triplice: favorire le due fasce d’età della popolazione, incrementare l’utilizzo (soprattutto dei bus) e favorire gli spostamenti (in primis dalla periferia al centro città) e nel contempo dare una mano ai commerci e agli esercizi pubblici della Turrita.

A far saltare la mosca al naso a Pietro Ghisletta è stato il fatto che durante certi orari «gli automezzi di linea risultano poco occupati o desolatamente vuoti, in particolare su alcune linee periferiche, come per esempio la linea di Vigana o di Carena». Da lì quindi la proposta di consentire ai giovani con meno di 18 anni e agli ultrasessantenni di viaggiare senza pagare un centesimo. Ciò, secondo il consigliere comunale popolare democratico, sarebbe inoltre un’ulteriore misura nell’ambito della «profonda riorganizzazione» e del «notevole potenziamento» del trasporto pubblico del Bellinzonese. Tanto si è fatto, negli ultimi anni, per migliorare il servizio all’ombra dei castelli. Passi da gigante che fanno del nostro comprensorio uno dei più all’avanguardia a livello cantonale e non solo. Il consigliere comunale PPD auspica, infine, l’introduzione di un’altra novità. Ossia allungare il tempo di validità del biglietto singolo, allo stato attuale della durata di un’ora. Ghisletta a questo proposito porta l’esempio di Lugano, dove la validità è di due ore.