Tre 14.enni all’origine dell’incendio in stalla

Sono stati identificati gli autori dell’incendio scoppiato il 5 settembre in una stalla in via Mondate a Malvaglia. Si tratta di tre 14.enni (due ragazzi e una ragazza) tutti residenti nella regione, hanno fatto sapere oggi la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale. La loro identificazione è stata resa possibile dagli accertamenti scaturiti dall’apposita inchiesta della Polizia cantonale coordinata dalla Magistratura dei minorenni. L’ipotesi di reato nei loro confronti è quella di incendio.