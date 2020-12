Processo

In aula a Lugano continua a negare il 39.enne eritreo accusato di aver assassinato la moglie gettandola dal quinto piano a Bellinzona il 3 luglio 2017 in preda alla gelosia - Di fronte al giudice Marco Villa, non cambia la sua versione dei fatti e spera di rifarsi una vita in Svizzera insieme ai figli rimasti senza mamma