A Biasca se ne parla ormai da un po’: la gestione dei rifiuti va rivista e migliorata. Su questo sono tutti d’accordo, mentre l’aspetto che divide è invece il come implementare un progetto efficace di cui potrà beneficiare tutta la comunità. A questo proposito la sezione del PPD si farà sentire in occasione del Consiglio comunale di lunedì 21 febbraio, durante il quale verrà votato il messaggio municipale sulle piazze di raccolta rifiuti gestite nel comprensorio. Il presidente degli azzurri Patrick Mazza ha ricordato tramite nota stampa che «sul tema è stato commissionato uno studio agli specialisti ambientali di EcoControl SA che hanno redatto un rapporto nel marzo del 2018». Un rapporto a cui, secondo Mazza, il Municipio non intende dare pieno ascolto adottando «solamente qua e là qualche suggerimento, senza però entrare nel vivo delle misure che permetterebbero di gestire la raccolta dei rifiuti in modo più sostenibile e facendo risparmiare denaro alle casse pubbliche».

Le due piazze della discordia

In particolare, secondo i popolari democratici biaschesi, sono due i punti di raccolta critici: «Il Nos e al Pont non sono una soluzione e sono ubicati in posizioni sicuramente comode per i cittadini lì vicino ma scarsamente accessibili e pericolose». Le possibilità di riciclaggio all’Ecocentro del Borgo, inoltre, «non sono ancora ottimali, manca in particolare la possibilità di portarvi il polistirolo espanso, gli scarti alimentari e le altre plastiche non PET». Dunque il gruppo PPD in Consiglio comunale si opporrà al messaggio municipale proposto dall’Esecutivo e sosterrà il rapporto di minoranza: «Tre ecopunti ottimizzati (al Vallone, in via Officina FFS e all’Ecocentro) sono sicuramente la soluzione ideale anziché quanto proposto dal Municipio, che vuole invece mantenere gli attuali cinque solo per non sollevare malumori».