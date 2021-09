Tre feriti nell’incidente allo svincolo autostradale di Biasca

Domenica pomeriggio, attorno alle ore 16:30, a Biasca, all'altezza dello svincolo autostradale, è avvenuto un incidente della circolazione che ha causato il ferimento, apparentemente non grave, di tre occupanti. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una Subaru, che circolava sull'A2 in direzione sud, ha imboccato l'uscita di Biasca per poi immettersi sulla strada Cantonale. In quel momento, una VW immatricolata in Ticino circolava sulla strada Cantonale in direzione di Iragna ed il conducente non è riuscito ad evitare l'impatto con la Subaru. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. La Polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.