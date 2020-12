Alla Cervia giovedì 17 e giovedì 24, in piazza del Sole sabato 19 dicembre. Sono queste le nuove date per l’accesso gratuito nei due autosili cittadini per incentivare l’acquisto nel centro storico di Bellinzona e favorire così i commerci durante il periodo natalizio. In un primo tempo i due autosili avrebbero dovuto alzare le barriere rispettivamente domenica 13 e domenica 20 dicembre (l quello della Cervia anche giovedì 24, data che è stata confermata). Ma a seguito delle nuove disposizioni legate alla situazione sanitaria emanate dal Consiglio Federale la scorsa settimana che prevedono la chiusura domenicale dei commerci, sono state fissate le due nuove date di accesso gratuito agli autosili del centro.