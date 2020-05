Dopo che sono venuti a galla sorpassi di spesa per cinque milioni in tre opere pubbliche della Città di Bellinzona, è giusto che i messaggi con le richieste di credito per importanti investimenti vengano sospesi temporaneamente. Il riferimento è alla fase 2 del Parco urbano, la realizzazione di un Caffè all’interno dello stesso luogo di svago, e l’acquisto dell’ospedale di Ravecchia da parte del Comune. E la richiesta della sospensione rivolta all’Esecutivo giunge dai capigruppo in Consiglio comunale Lelia Guscio (Lega-UDC-Noce), Paolo Locatelli (PPD-GG), Fabio Käppeli (PLR) e Renato Züger (Unità di sinistra). Riunitisi ieri mattina in videoconferenza, tramite una lettera rivolta anche ai presidenti del CC e delle Commissioni della Gestione e dell’Edilizia sottolineano che gli investimenti indicati andranno ripresi «non appena saranno date le condizioni per un’analisi completa e obiettiva».