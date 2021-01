Quasi tre milioni di franchi, precisamente 2,9. È la somma complessiva che i Comuni delle Tre Valli e del Bellinzonese dovranno rimborsare al Cantone, che a sua volta distribuirà gli importi ai Comuni più ricchi nell’ambito della correzione dei contributi di livellamento per l’anno 2020. Tutto sommato poca roba, se si pensa che globalmente all’Alto Ticino rimarranno comunque 39,1 milioni. La «manovra» ha però infastidito quelle municipalità per cui il contributo di livellamento può fare la differenza: si pensi a Bellinzona che l’anno scorso ha incassato quasi 16 milioni, di cui oltre uno verrà perso (così come da parte sua Lugano, il maggior contribuente della perequazione intercomunale, pagherà 2 milioni in meno). Si tratta, in parole povere, di quel collaudato ma controverso meccanismo cantonale...