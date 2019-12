Promessa mantenuta. Il Consiglio di Stato ha formalizzato oggi il contributo straordinario del Cantone a favore della riconversione dell’aeroporto di Lodrino in struttura civile, un progetto strategico nell’ambito dell’aggregazione del Comune di Riviera. Il relativo messaggio all’indirizzo del Parlamento con la richiesta di un credito di 3 milioni di franchi è stato firmato ieri. Una volta giunto il via libera del Gran Consiglio, l’importo è destinato a coprire i costi di risanamento e manutenzione straordinaria degli immobili e l’adeguamento delle infrastrutture presenti sul terreno. Questo ulteriore passo verso al concretizzazione del progetto segue l’accordo tra Armasuisse (proprietaria della struttura per conto della Confederazione) e la concessione di un credito di 940.000 franchi da parte del Legislativo di Riviera, lo scorso 11 novembre, per rilevare l’infrastruttura in diritto di superficie per la durata di 99 anni. Obiettivo: realizzare un polo tecnologico nel campo dell’aviazione, mantenendo così e se possibile aumentando i posti di lavoro. L’acquisizione in diritto si superficie, sottolinea il Governo cantonale in un comunicato, costituisce «una premessa indispensabile per lo sviluppo di un polo regionale dell’aviazione, considerato un progetto strategico, tenuto conto anche della presenza di Ruag, leader svizzero nel settore aerospaziale».