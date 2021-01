Tre scenari per le Scuole medie di Castione

Le valutazioni delle autorità cantonali al riguardo delle Scuole medie di Castione si muovono su tre scenari. Li ha illustrati il sindaco di Arbedo-Castione Luigi Decarli rispondendo, durante l’ultima seduta dello scorso del Consiglio comunale, ad una interpellanza presentata del gruppo PPD. Il primo scenario prevede la sopraelevazione di un piano dell’attuale edificio sotto il cui tetto è previsto anche la nuova scuola dell’infanzia di Castione. La variante pianificatoria che spiano al progetto per la creazione del nuovo comparto scolastico è però contestata da un maxiricorso interposto al Consiglio di Stato da una sessantina di cittadini che ritiene eccessivamente invasiva la sopraelevazione dell’attuale edificio, la quale andrebbe a snaturare la zona e provocherebbe un impatto paesaggistico rilevante per il vecchio nucleo di Castione e per la campagna di Lumino.