La situazione sanitaria legata al dilagare della pandemia ha fatto crescere tutti i numeri del servizio ambulanza operante nelle Tre Valli: nel 2020 sono infatti stati trattati 133 pazienti in più rispetto all’anno precedente (dei quali il 77% per casi di malattia e il restante 23% per casi di infortunio) e i chilometri percorsi dalle ambulanze durante l’anno sono passati dai 143 mila del 2019 ai 190 mila del 2020. La media degli interventi è passata da 5,6 a 6,2 sull’arco delle 24 ore, con un picco di 23 registrato in una singola giornata. Durante la prima ondata di pandemia, da febbraio a maggio 2020, sono stati trasportati 2 pazienti al giorno con sintomi Covid-19.

L’importante aumento dell’attività ha evidentemente avuto riflessi anche sulle finanze di Tre Valli Soccorso. Il conti dell’esercizio 2020 fa stato di uscite complessive per 5,58 milioni di franchi ed entrate pari a 4.58 milioni. Sia i costi che i ricavi sono stati superiori a quanto preventivato per l’esercizio. Determinante ai fini del risultato è stato soprattutto l’incremento del fatturato relativo agli interventi di soccorso e salvataggio che ha superato la soglia dei 2 milioni generando uno scostamento rispetto alle stime di 155.000 franchi; sono stati infatti effettuati 2.282 interventi, 231 in più rispetto al 2019 (+11.3%) con particolare aumento degli interventi primari (urgenze sanitarie) rispetto ai trasporti secondari (interventi non urgenti). L’aumento citato, unito ad un apporto di sussidio cantonale che ha rispettato le aspettative, ha permesso di compensare lo sforamento dei costi registrato a livello delle risorse umane e delle forniture di materiale di protezione e disinfezione, superamenti dettati dalle misure messe in atto per far fronte alla pandemia Covid-19. Malgrado l’esercizio 2020 sia stato fortemente influenzato dalla pandemia Covid-19, il pro capite a carico dei Comuni è rimasto invariato rispetto all’anno precedente 2019 attestandosi a 40 franchi.