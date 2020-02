Un cittadino svizzero domiciliato in un comune della Riviera è stato fermato lo scorso 1. febbraio per aver infranto la Legge federale sulla caccia e la Legge federali sulle armi. Nella cascina in cui si trovava l’uomo - comunica la Polizia cantonale e il Dipartimento del territorio in una nota - sono state sequestrate alcune armi con modifiche sostanziali e munite di silenziatore, nonché munizioni, polvere nera, micce, carne di selvaggina catturata illecitamente e trofei di ungulati.