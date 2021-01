Troppa neve: domani Campo Blenio terrà chiusi gli impianti sciistici

A causa delle forti nevicate registrate in questi ultimi giorni, il pericolo di valanghe è notevolmente aumentato (grado 4 su 5.) La strada che collega Olivone a Campo Blenio è tuttora chiusa e non è ancora possibile stabilire quando potrà essere riaperta. La direzione ha dunque deciso di non aprire gli impianti per la giornata di sabato 30 gennaio. La notturna è annullata e il take away Casa Greina, segnala la Società, rimarrà chiuso.