Troppa neve e valanghe: ad Airolo non si scia

Ad Airolo non si scia in questo week-end e almeno fino al 4 febbraio. Le forti nevicate delle scorse ore hanno portato in quota 120/140 cm di nuova neve bagnata e ieri notte si sono registrate nuove precipitazioni. Questa situazione meteorologica molto instabile e il persistente alto grado di pericolo di valanghe che rende impossibile l’adeguata preparazione delle piste e la loro messa in sicurezza, hanno costretto la direzione di Valbianca SA a decidere di tenere gli impianti di Airolo-Pesciüm chiusi fino a giovedì 4 febbraio compreso.

Valle Bedretto sbarrata