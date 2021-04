La pandemia «cancella» anche l’Open Air di Monte Carasso. L’incertezza legata all’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori, il locale Gruppo Giovani, ad annullare per il secondo anno consecutivo l’appuntamento musicale. Un evento che solitamente attira migliaia di spettatori, non solo dal Bellinzonese ma anche dal resto del Cantone. E sì che sono state valutate più opzioni per evitare di rinunciare ancora una volta alla rassegna: dal numero massimo di persone allo spostamento della data in tarda estate invece che all’inizio della bella stagione. Si è persino pensato di limitarsi, per così dire, ad un evento in streaming. Opzioni che si sono però scontrate con la realtà dei fatti. Da un lato non si voleva «snaturare» la manifestazione, dall’altro c’era la questione dei costi e della disponibilità del luogo scelto (l’ex Convento). Si è alla fine optato a malincuore per l’annullamento anche dell’edizione 2021. È soltanto un arrivederci all’anno prossimo, si spera.