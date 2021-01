Dalla prossima settimana e almeno fino al 29 gennaio, il comprensorio sciistico di Airolo-Pesciüm sarà aperto solamente dal venerdì alla domenica. «Le restrizioni decise dal Governo federale e quello cantonale, oltre a ridurre in maniera importante il numero di visitatori, causano dei costi di gestione troppo elevati per garantire l’apertura giornaliera degli impianti», spiega la Valbianca SA motivando la scelta. A complicare il tutto anche il probabile prolungamento della chiusura della ristorazione. Si ricorda inoltre che per accedere agli impianti è obbligatoria la riservazione della funivia.