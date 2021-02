Dopo le foto ed i filmati postati sui social, un’interpellanza e ripetute segnalazioni alle autorità, verso le 13 di oggi, giovedì 4 febbraio, la polizia cantonale è intervenuta al bar Indipendenza di Bellinzona. E lo ha fatto chiudere del tutto. Troppi gli assembramenti formati dai clienti che, approfittando dell’attività di take away offerta dell’esercizio pubblico situato nel pieno centro cittadino, si fermano a consumare bevande o cibarie incuranti delle distanze di sicurezza. Il provvedimento, firmato dall’Ufficio del medico cantonale e intimato al gerente Felice Lepore dagli agenti, è valido sino alla fine del corrente mese di febbraio. «Tramite il mio legale presenterò ricorso» dichiara al CdT Lepore, il quale si sente discriminato. «Perché la chiusura è stata intimata solo a me? Anche all’esterno di altri esercizi pubblici (uno è proprio qui di fronte) si creano degli assembramenti, eppure solo io devo chiudere». Il gerente rileva poi che più volte è intervenuto per richiamare i clienti al rispetto delle norme sanitarie e soprattutto per evitare che si fermassero a consumare negli spazi antistanti il suo locale.