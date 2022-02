«Il tema dei posteggi pubblici e del loro utilizzo è conosciuto al Municipio, il quale lo sta sistematicamente affrontando su tutto il territorio comunale». Così risponde l’Esecutivo di Bellinzona all’interpellanza di Pietro Ghisletta (PPD). Il consesso specifica che sta procedendo su due fronti: da un lato attraverso una regolamentazione «possibilmente» unitaria in ogni quartiere (dal 1. gennaio è in vigore la nuova ordinanza, con una politica incentrata al sostegno alla mobilità aziendale sostenibile) e, dall’altro, con l’allestimento di studi da parte di specialisti esterni per verificarne, come richiesto dal Cantone, il concreto fabbisogno per ogni quartiere. Allo stato attuale è disponibile la «radiografia» di Gorduno, Camorino, Monte Carasso, Gnosca e Preonzo. In quest’ultimo paese verrà ad esempio presto realizzato un nuovo posteggio in zona scuole che è stato approvato dal Legislativo una decina di giorni fa, unitamente al credito di 430.000 franchi.

Bocche cucite sull’investimento

Il Programma d’azione comunale, d’altronde, prevede esplicitamente il calcolo del fabbisogno di stazionamento pubblico nei 13 quartieri, di modo da poter adeguare l’offerta. «A titolo d’esempio, oltre al già citato caso di Preonzo, lo studio effettuato per il quartiere di Gorduno ha portato alla consapevolezza della necessità di realizzare un nuovo posteggio per rispondere al fabbisogno oggettivo emerso e per questo si sta elaborando la progettazione di due nuove aree di posteggi pubblici nei pressi della scuola dell’infanzia, rinunciando contemporaneamente al posteggio previsto al Mitt, per il quale l’autorità cantonale aveva espresso (e poi confermato) un preavviso negativo per motivi di inserimento armonioso nel contesto del nucleo di paese», rileva l’Esecutivo.

Che per il resto non si esprime sull’investimento finanziario complessivo per le misure all’orizzonte, in quanto preminente è piuttosto la visione complessiva per evitare di «spostare il problema da una strada all’altra o da un comparto all’altro».

