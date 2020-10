La donna benestante, il fidanzato senza scrupoli e l’avvocato svizzero. Non sono tre personaggi di un romanzo, ma i protagonisti della vicenda rievocata oggi di fronte alla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, riunite a Lugano sotto la presidenza del giudice Marco Villa. Una vicenda che è sfociata nella condanna del fidanzato della donna, un 47.enne italiano patrocinato dall’avvocato Sabrina Gendotti e giudicato in contumacia non essendosi presentato al dibattimento, ad una pena di 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di due anni poiché ritenuto colpevole del reato di truffa. «Non vi è peggior cosa che tradire la fiducia della persona che ti ama» ha rilevato il giudice Villa, il quale ha per contro assolto dall’imputazione di truffa l’avvocato con studio nel Bellinzonese assistito dalla sua collega Maria Galliani. Agli atti, ha spiegato il presidente della Corte, non vi è alcuna prova che si sia accordato con il 47.enne per impossessarsi del patrimonio che la sua cliente, anche lei di nazionalità italiana, gli aveva affidato in gestione. Cadute anche le imputazioni alternative di appropriazione indebita e di riciclaggio di denaro contemplate nell’atto d’accusa firmato dalla procuratrice pubblica Francesca Lanz. L’avvocato 64.enne, nel frattempo andato in pensione, è stato comunque condannato ad una pena pecuniaria sospesa di 150 aliquote giornaliere da 30 franchi ciascuna per essersi indebitamente appropriato di 30.000 franchi prelevandoli dal conto di altri due suoi clienti dei quali gestiva la situazione finanziaria (reato ammesso), nonché per aver custodito senza i necessari permessi sei pistole e due caricatori per conto di un amico.