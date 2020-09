«Lavorare su sé stessi e cercare di curare le proprie ferite emotive, per poi essere in grado di affrontare la vita accettando il rischio del rifiuto, della delusione e della sofferenza, senza paura ma con gli occhi aperti, e superando le relazioni vissute in maniera tormentata: solo così si va nella direzione di ciò che si desidera veramente. Preservarsi dalla sofferenza inventando una realtà virtuale, invece, è la strada peggiore». È il consiglio che la Life Coach e sessuologa Kathya Bonatti dà alle persone che dovessero trovarsi coinvolte in una relazione amorosa virtuale, sui social network. Lo spunto per sentire il parere dell’esperta giunge dalla cronaca, dopo che il Ministero pubblico ha comunicato oggi il recente arresto, a Bellinzona, di una 64.enne residente in Italia sospettata di...