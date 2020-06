Tu chiamala, se vuoi, capitale. Andiamo dritti al sodo perché sappiamo tutti che il 2020 sarà un anno da dimenticare quindi è inutile ricordare cosa è fin qui successo e quali potrebbero essere gli scenari per i prossimi sei mesi e mezzo. È di Bellinzona che vogliamo parlare. Di una Bellinzona che nel primo semestre è stata inghiottita da problemi che hanno quasi fatto passare in secondo piano la pandemia. Una città che è stata catapultata sotto i riflettori per degli avvenimenti di cui avrebbe volentieri fatto a meno. Dai decessi da coronavirus nella casa anziani di Sementina ai sorpassi di spesa in tre opere comunali, passando per il delitto di Giubiasco e i sei arresti per la rissa fra giovani in un noto bar del viale Stazione.

La memoria forse ci fa cilecca (l’età avanza anche per noi), ma non ci ricordiamo onestamente un periodo così nero nella storia recente della capitale. Su questo triste elenco saranno le indagini e gli audit a fare chiarezza. Ma di sicuro le prime due vicende rischiano di esacerbare i toni dello scontro politico, con la destra che si è schierata all’opposizione (a fianco del Movimento per il socialismo), pur essendo rappresentata in Municipio da Mauro Minotti (Lega dei ticinesi).

Le prime avvisaglie

Le prime avvisaglie si sono avute a fine maggio, durante la seduta extra-muros del Legislativo tenutasi a Sementina. La ficcante ed articolata risposta del capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini all’interpellanza di Manuel Donati (Lega) e Tuto Rossi (UDC) che chiedevano spiegazioni sui 21 anziani morti nella struttura sementinese non ha convinto pienamente il plenum. Tant’è che i due consiglieri comunali sono tornati alla carica l’altro giorno, con nuovi interrogativi. Altrettanto tosti, a tal punto che si mette in dubbio la ricostruzione di quanto capitato. E si domanda inoltre all’Esecutivo di chiedere la sospensione dello stesso Soldini e del direttore delle case anziani comunali Silvano Morisoli per “favorire la ricerca della verità”. Potremmo sbagliarci, ma la destra (così come l’MPS) non molleranno la presa fino a quando sarà stata fatta chiarezza su quanto capitato. Il municipale titolare del dossier lo vedremo spesso, nei prossimi mesi, a fornire spiegazioni al Consiglio comunale.

Spiegazioni attese

Spiegazioni che il Legislativo attende, assieme alla lista delle commesse pubbliche, anche a proposito dell’altra vicenda che ha scosso Palazzo civico, quella dei sorpassi di spesa in tre opere comunali (Policentro di Pianezzo, ex oratorio di Giubiasco e ammodernamento dello stadio Comunale). «Gli audit in corso dovranno fornire indicazioni circa ulteriori strumenti e misure organizzativi da adottare e attuare per assicurare anche al Municipio e, eventualmente, al Consiglio comunale, tramite le proprie commissioni, un controllo più immediato e tempestivo dell’evoluzione del programma lavori e della relativa spesa, evitando che situazioni del genere possano riprodursi», ha di recente risposto il consesso a un’interpellanza dei Verdi.

Le perizie sono entrate nel vivo; le conclusioni sono attese per fine mese. Quello che ci preme sottolineare è che c’è un municipale «dimezzato». Christian Paglia si è infatti autosospeso dalla gestione politica del Settore opere pubbliche; non solo, ancora prima di conoscere le risultanze dei rapporti ha già annunciato che nell’aprile 2021 non sarà più della partita. Costringendo il suo partito, il PLR, a presentarsi all’importante appuntamento con le urne con solo un uscente (Simone Gianini) su tre, dato che il vicesindaco Andrea Bersani ha comunicato la sua rinuncia a ripresentarsi addirittura nell’aprile 2019.

Chi va e chi resta

Ricapitolando. Degli attuali sette municipali tre non si ricandideranno (Andrea Bersani, Roberto Malacrida e Christian Paglia); uno dovrà far fronte ancora per parecchio tempo agli interrogativi sui decessi in casa anziani (Giorgio Soldini); Simone Gianini è stato preso di mira dalla destra per essere il legale di una società con sede in città alla quale sono stati affidati molti mandati; Mauro Minotti non sempre gode del pieno appoggio del suo gruppo (ricordate, ad esempio, il vittorioso referendum sugli onorari dei municipali lanciato ad inizio legislatura dalla strana accoppiata Lega-UDC e MPS?); mentre il sindaco Mario Branda dovrà metterci la faccia per illustrare al Legislativo ed alla stampa gli esiti dei due audit (interno ed esterno) sugli sforamenti di spesa. Il quadro è questo.

Se ci aggiungiamo che in autunno partirà la campagna elettorale, il quadro è completo. La destra gioca su entrambi i campi (sorpassi di spesa e decessi per COVID-19); a darle man forte ci sono nel primo caso il PPD e in parte i Verdi, nel secondo l’MPS. PLR e Unità di Sinistra – che assieme detengono 5 municipali su sette e 35 consiglieri su 60 – stanno alla finestra. Ma non potranno farlo per molto. Il governo della capitale ticinese è nelle loro mani.

