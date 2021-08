Fervono i preparativi per la festa di San Rocco a Prada, sopra Ravecchia, a Bellinzona. L’appuntamento è in agenda domenica 8 agosto (in caso di pioggia il 15 agosto) dalle 10 ed è organizzato dai Nümm da Prada, gruppo che dal 1974 si adopera per la conservazione e il restauro della chiesa dedicata ai santi Girolamo e Rocco. Grazie alle annuali feste di Pentecoste e di San Rocco e ad altre azioni nel corso degli anni si è potuta restaurare la chiesa e valorizzare la zona adiacente, ad esempio con la realizzazione della fontana. Il programma della festa prevede la messa ed il pranzo a base di polenta, il tutto allietato dalla musica dei Tri per dü, e infine la tombola.