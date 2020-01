Turbinio di emozioni sul ghiaccio di Bellinzona

Il potere travolgente dello sport e la carica evocativa della musica hanno trascinato Bellinzona in un turbinio di emozioni con la 10. edizione del gala internazionale di pattinaggio artistico. Al centro sportivo Music on Ice ha richiamato sia venerdì che sabato circa 2.000 spettatori estasiati dalle evoluzioni sul ghiaccio dei grandi interpreti della disciplina che - guidati dalla Laurent Tobel Entertainment e in collaborazione con Bellinzona Sport - hanno offerto uno spettacolo favoloso. Letteralmente, perché lo show intitolato «Exodos» si è sviluppato proprio intorno a una favola, la storia di un villaggio immaginario invaso da un popolo vighingo in fuga dai cambiamenti climatici, tema più che mai attuale che si è voluto cavalcare in maniera giocosa ma non per questo meno seria. Una fuga e un’invasione che alla fine si tramuteranno in amicizia tra due popoli uniti dal desiderio di continuare a vivere sulla Terra insieme, rispettandola e quindi salvandola. A tenere viva l’attenzione del pubblico per oltre due ore i continui e repentini cambiamenti di ritmo, suono, colore e luce. Mentre a «disgelare» le emozioni ci hanno pensato pezzi musicali di vario genere, dallo swing al rock, dalle ballate melodiche alle hit del momento passando per il culto «Nothing else matters» dei Metallica, e non senza l’apporto live di due talenti di casa nostra, Sebalter e Scilla Hess, quest’ultima a suo agio anche sui pattini.