Turismo poschiavino tra annata record e tutela ambientale

Unendo i termini «Swiss» e «Sustainable», Svizzera Turismo in collaborazione con l’Università di Lucerna ha coniato il marchio «Swisstainable», abbracciando la protezione dell’ambiente. L’obiettivo dichiarato consiste nel fare della Confederazione la destinazione turistica più sostenibile al mondo. È quanto ha affermato negli scorsi giorni Letizia Elia, membro della direzione di Svizzera Turismo, nel corso di una presentazione online a cui ha partecipato una sessantina di persone fra operatori turistici, artigiani e commercianti della regione poschiavina. All’iniziativa ha aderito infatti pure Valposchiavo Turismo: l’ente si impegna così a rispettare le indicazioni previste dal nuovo marchio, preservando l’ambiente a favore delle generazioni future. Nella vallata del Grigionitaliano, accanto al locale ente turistico finora ha aderito solo un’azienda, ma secondo Svizzera Turismo i partecipanti sono ora destinati a crescere in fretta. Nei Grigioni sono già 73 gli operatori turistici che si fregiano dell’etichetta «Swisstainable», mentre in Svizzera se ne contano oltre 700.

Grandi numeri, e quattro premi

Intanto quello passato è stato un anno-record per la Valposchiavo, andando ben oltre la soglia degli 80.000 pernottamenti. Questi sono aumentati per il sesto anno consecutivo, crescendo in media del 7% all’anno sin dal 2015. Nel 2021 si sono contati 83.821 ospiti in hotel, con una crescita rispetto all’anno precedente che è stata di quasi il 30%. «I motivi del successo sono molteplici» ha spiegato di recente il direttore di Valposchiavo Turismo Kaspar Howald all’agenzia Keystone-ATS: la pandemia che ha trattenuto i turisti svizzeri all’interno dei propri confini, l’ammodernamento di alcune strutture ricettive e, non da ultimo, gli effetti positivi del progetto «100 percento Valposchiavo». Proprio a causa dell’incertezza nel viaggiare in paesi lontani, ha aggiunto, «molti svizzeri hanno fatto visita alla Valposchiavo per la prima volta, e se l’offerta sarà stata di qualità, diversi torneranno». Nel corso dell’anno il turismo locale ha inoltre ricevuto ben quattro riconoscimenti, tra cui quello dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT), che ha inserito Poschiavo fra i 44 migliori borghi turistici del mondo.