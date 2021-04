Se non al 100%, poco ci manca. La stragrande maggioranza di residenti e turisti sta rispettando l’obbligo, entrato in vigore oggi, venerdì 2 aprile, di indossare la mascherina nel centro storico e ai castelli di Bellinzona. E se taluni l’hanno abbassata sul mento è solo per il tempo di gustarsi un rinfrescante gelato da asporto. A rammentare come comportarsi correttamente per limitare la diffusione del coronavirus ci pensano dei cartelloni posati nei luoghi strategici del salotto buono cittadino e all’ingresso dei manieri. Cartelloni che riportano, tradotta in quattro lingue (tedesco, francese, inglese e spagnolo), la scritta «In questo luogo vige l’obbligo di indossare la mascherina». Rimarranno piazzati fino a domenica 11 aprile, cioè fino a quanto il Municipio cittadino ha deciso che rimarrà in vigore la misura che ha lo scopo di aumentare la sicurezza in particolare durante il periodo pasquale nelle località turistiche. Periodo pasquale durante il quale viene riproposta la campagna in favore dei commerci locali #iosostengobellinzona con gli adesivi da apporre sulle vetrine dei commerci, ai sacchetti degli acquisti dei clienti e ai buoni regalo.