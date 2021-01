Il Castello dei Magoria nel quartiere di Claro sarà tutelato quale bene culturale d’interesse cantonale. Lo conferma il Consiglio di Stato nella voluminosa risoluzione (oltre 170 pagine comprendenti anche le decisione sulla cinquantina di ricorsi) riguardante le varianti scaturite dall’approvazione, avvenuta nel lontano 2007, del Piano regolatore dell’ex Comune. Varianti che l’allora Municipio aveva sottoposto al Consiglio di Stato nel 2016 per ovviare alle soluzioni pianificatorie che non erano state approvate nell’ambito dell’esame del nuovo PR. Un anno più tardi Claro si era unito in matrimonio con gli altri 12 Comuni dando vita alla nuova Bellinzona. E «in dote», tra i suoi molti tesori, aveva portato anche il Castello dei Magoria, risalente ai secoli XIV-XV. Per il nuovo bene culturale...