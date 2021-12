Il Comune di Cadenazzo si conferma «Città dell’energia», marchio di qualità che attesta un impegno esemplare nell’ambito energetico ed ambientale da parte di un ente locale. Cosa significa concretamente per il paese bellinzonese? «Edifici comunali sempre più ottimizzati dal punto di vista energetico», spiega il Municipio in un comunicato in cui annuncia la nuova certificazione, quattro anni dopo la prima. Oltre ad utilizzare il 100% di energia idroelettrica Ti natura per i propri edifici, il Comune ha pianificato interventi di risanamento delle scuole elementari e dell’infanzia e l’illuminazione pubblica a basso consumo. «La strategia energetica orientata al futuro promuove l’uso delle rinnovabili, valorizza il verde urbano e promuove l’efficienza energetica presso la popolazione – prosegue l’Esecutivo - Attraverso progetti specifici di sensibilizzazione vengono coinvolti anche gli allievi delle scuole, per esempio sul tema della promozione della mobilità sostenibile, della moderazione del traffico e della messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili».