Ha sfiorato cifra tonda, Grono. Il Comune bassomesolcinese conta 47 abitanti in più arrivando a quota 1.427. C’è da che essere soddisfatti per il Municipio guidato dal sindaco Samuele Censi che prima e dopo l’aggregazione si sta sforzando per rendere il paese più attrattivo possibile per cittadini, aziende e commerci. Naturalmente la frazione di Grono è la più popolata con 1.077 residenti (+20), seguita da Verdabbio (188, +10) e Leggia (162, +17). Le nascite l’anno scorso sono state 7 a fronte di 10 decessi, mentre gli arrivi sono stati 119 e le partenze 69.