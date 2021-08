IL CASO

San Vittore: a titolo personale quale privato cittadino ha interposto ricorso in materia costituzionale al Tribunale cantonale amministrativo - Contesta l’effettivo domicilio della neoeletta municipale, ma per il Controllo abitanti è tutto OK - Intanto in paese il clima politico è tutt’altro che sereno, come testimoniano le dimissioni di due membri dell’Esecutivo della scorsa primavera