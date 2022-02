Se son rose fioriranno, ma stavolta sembra davvero essere arrivato il momento giusto. Come anticipato dal CdT lo scorso 31 dicembre, in Alta Leventina si è tornati a parlare di aggregazione, dopo che il Consiglio comunale di Prato ha sollecitato il Municipio a prendere contatto con gli Esecutivi degli altri quattro Comuni. Detto, fatto. Nelle prossime settimane si terrà un primo incontro fra i sindaci di Prato, Airolo, Bedretto, Dalpe e Quinto dedicato alla fusione ma non solo. Si tratterà di capire se da parte di tutti vi sia la volontà fin da subito di gettare le basi per un futuro matrimonio. Prato e Quinto sono certamente favorevoli ad un’unione, più scettici per vari motivi invece gli altri enti locali.