Sono 257 gli studenti della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona che a fine giugno sono stati festeggiati per aver concluso il loro percorso di apprendimento ottenendo la maturità. A causa delle restrizioni di natura sanitaria la cerimonia, condotta dal vicedirettore Walter Benedetti e tenutasi a porte chiuse al Palasport cittadino, è stata suddivisa in tre momenti, che hanno coinvolto le diverse sezioni del quarto anno. Il direttore dell’istituto scolastico Adriano Agustoni e il vicedirettore Rolf Züger, responsabile delle classi di quarta, hanno preso la parola sottolineando il traguardo raggiunto dagli studenti, ormai proiettati in una nuova dimensione della loro vita. Agustoni, citando Massimo Gramellini, ha evidenziato l’importanza di affrontare il futuro continuando instancabilmente il proprio cammino e ponendo sempre lo sguardo verso l’orizzonte. Da parte sua Züger, parafrasando un celebre scritto di Hermann Hesse, ha augurato ai giovani diplomati di cominciare questa fase della loro vita con coraggio, cogliendo la magia che caratterizza ogni nuovo inizio. Dopo aver dato lettura del nome di tutti i licenziati sono stati attribuiti i premi per i migliori risultati nei vari ambiti. Il premio per la migliore maturità assoluta, offerto da UBS Bellinzona, è stato consegnato da Tiziano Barbieri, responsabile della stessa filiale bancaria, a Emily Manetti di Camorino che con 115 punti su 126 ha ottenuto la media di 5,48. Il premio per il miglior AFC (offerto da SIC Ticino) è andato a Laura Rebecca Quadri. Migliore maturità bilingue italiano-francese ad Elisa Pavioni (premio dell’Ambasciata di Francia a Berna); migliore maturità bilingue italiano-tedesco e miglior maturità bilingue assoluta a Juliana Pereira Lima Da Silva (premio dell’Associazione degli ex studenti della scuola). Infine, i migliori risultati nell’area delle scienze economiche sono stati ottenuti da Laura Rebecca Quadri (premio BancaStato).