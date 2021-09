Tutti in piazza per una società più verde. Si è svolta ieri a Bellinzona la seconda edizione del Greenday promosso dalla Società ticinese di scienze naturali. L’obiettivo? Veicolare un messaggio di sviluppo sostenibile per costruire un futuro migliore. In un clima di festa, sensibilizzazione e riflessione hanno preso la parola, durante la parte ufficiale, il sindaco della capitale Mario Branda ed il consigliere di Stato Christian Vitta, i quali hanno sottolineato l’importanza del tema della sostenibilità e della conservazione della natura. Numerose le bancarelle che per l’intera giornata hanno animato l’agorà per antonomasia della Turrita con, tra l’altro, esperienze e quiz anche per i bambini. L’evento si è concluso con il concerto di Sebalter.