Tutto pronto a Grono per la seconda edizione del progetto climatico-sportivo «Temperature in sella». Martedì 20 luglio alle 9.45 dal centro del paese mesolcinese 50 ciclisti della Svizzera italiana e del Giura neocastellano ripartiranno dal Comune più caldo della Svizzera, ovvero Grono, per raggiungere La Brévine, chiamata anche la Siberia della Svizzera. L’itinerario di 400 chilometri è suddiviso in cinque tappe: la prima da Grono ad Airolo, la seconda da Airolo a Vispo, la terza da Visp a Martigny, la quarta da Martigny a Losanna e la quinta ed ultima da Losanna a La Brévine dove gli amanti del pedale giungeranno il 24 luglio. Durante le cinque giornate in sella sono stati organizzati alcuni momenti di condivisione e riflessione durante i quali i partecipanti saranno ricevuti dalle autorità locali e cantonali. Sarà anche l’occasione per riflettere sugli ideali del progetto, vale a dire il tema dei cambiamenti climatici, la promozione della mobilità lenta e delle piste ciclabili e l’importanza del movimento, la forza di volontà e dell’attività fisica, soprattutto per le persone confrontate con il morbo di Parkinson. Ricordiamo infatti che il progetto «Temperature in sella» devolverà buona parte del ricavato all’Associazione Parkinson Svizzera.