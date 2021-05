Nessuna sorpresa: Simone Gianini (PLR) è il nuovo vicesindaco di Bellinzona. Come ampiamente annunciato ieri, dopo che il 45.enne è uscito sconfitto dalla sfida con Mario Branda per la poltrona più ambita, la decisione è stata ratificata stasera dal Municipio. Una seduta già in programma durante la quale si è discusso brevemente dei risultati scaturiti dalle urne, che hanno visto il timoniere dell’Unità di sinistra battere in modo chiaro il contendente con il 60,35% dei voti, una percentuale equivalente a uno scarto di oltre 3.000 preferenze.

Tutto come previsto anche per quanto riguarda l’assegnazione dei dicasteri, che erano stati attribuiti in modo provvisorio lo scorso 28 aprile proprio in virtù del duello fra i più votati al primo turno. Simone Gianini continuerà a dirigere il dicastero Territorio e mobilità, mentre Mario Branda si occuperà dell’Amministrazione generale che per definizione spetta appunto al sindaco. Ricordiamo le altre conduzioni: Educazione, cultura, giovani e socialità a Renato Bison (PLR); Sicurezza e servizi industriali a Mauro Minotti (Lega-UDC); Anziani e ambiente a Giorgio Soldini (PPD); Finanze, economia e sport a Fabio Käppeli (PLR); e Opere pubbliche a Henrik Bang (Unità di sinistra).

Nell’«era Branda» alla carica di vicesindaco Simone Gianini (entrato in Municipio nel 2012) succede a due colleghi liberali radicali. Nella legislatura 2012-2017 l’onore era toccato a Felice Zanetti, mentre nel primo storico quadriennio della Città aggregata il ruolo è stato ricoperto da Andrea Bersani. La prima uscita pubblica del nuovo Esecutivo è in agenda domani sera, quando alla palestra del Ciossetto di Sementina andrà in scena la seduta costitutiva del Consiglio comunale, alla cui presidenza è stato proposto Renato Dotta (PLR), noto per vestire i panni di Re Rabadan.

